Волгоградца задержали по уголовному делу об оправдании терроризма

Мужчине назначили меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщила пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Житель Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела об оправдании террористической деятельности, мужчина задержан. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

"Установлено, что 62-летний мужчина разместил в публичном доступе посредством интернет-мессенджера Telegram комментарии, содержащие оправдание деятельности националистической организации, признанной террористической и запрещенной на территории РФ. В отношении местного жителя на основании оперативных материалов УФСБ следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России. Фигурант задержан", - говорится в сообщении.

Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следственные и оперативные действия в отношении него и его связей продолжаются.