Троим агентам СБУ обжаловали приговор за теракты в Мелитополе

Апелляционная жалоба поступила в суд от защитника Артема Мурдида

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Апелляционная жалоба на приговор Южного окружного военного суда в отношении агента Службы безопасности Украины (СБУ) Артема Мурдида, а также его матери и сожительницы за серию терактов в Мелитополе и убийство директора предприятия "Городской транспорт", поступила в суд. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил Артема Мурдида к пожизненному лишению свободы, его мать и сожительница получили 22 и 20 лет колонии общего режима соответственно.

"Апелляционная жалоба от защитника Мурдида поступила в суд", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, фигурант в июне 2022 года начал сотрудничать с СБУ и добровольно вступил в созданное сотрудником СБУ террористическое сообщество. К работе он привлек свою мать и сожительницу. От куратора они получили задание совершить взрыв на участке Мелитопольской железной дороги, за которой установили наблюдение. В гараже Мурдид незаконно изготовил взрывчатку, которую со своими сообщницами заложил в вырытое им углубление между шпалами железнодорожной колеи и подготовил к радиоуправляемому взрыву в момент прохождения состава с грузами Вооруженных сил РФ, однако совершить теракт он не смог, так как обходчик обнаружил взрывчатку, которую обезвредили сотрудники Росгвардии.

Также фигуранты совершили покушение на начальника станции госпредприятия и уполномоченного главы ВГА Мелитополя. В результате первого взрыва начальник станции не пострадал, при покушении на главу ВГА пострадавший получил многочисленные травмы.

В марте 2023 года фигурант установил еще одну взрывчатку у автомобиля директора предприятия "Городской транспорт" Мелитополя и привел его в действие, когда мужчина и его знакомая находились в машине. В результате теракта мужчина погиб, а его знакомая получила травмы.