В Ростове в мусорном баке обнаружили тело новорожденного ребенка

Заведено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Тело новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере на улице Платона Кляты в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

"Поступило сообщение об обнаружении в мусорном контейнере на улице Платона Кляты в г. Ростове-на-Дону тела новорожденного ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти новорожденного.

В прокуратуре региона сообщили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также расследование уголовного дела.