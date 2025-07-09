Движение по федеральной трассе ограничивали из-за пожара на поле под Ставрополем

Пшеничное поле на площади 120 га загорелось в Грачевском округе Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Движение по четырехкилометровому участку федеральной трассы Астрахань - Элиста - Ставрополь было ограничено на Ставрополье из-за масштабного пожара на пшеничном поле. Видимость на участке была ограничена из-за задымления, сообщалось в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

"В Грачевском округе на 533-537 км автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь из-за возгорания в полях произошло задымление проезжей части. На участке с недостаточной видимостью временно ограничено движение. На месте движение регулирует наряд ДПС. Просим водителей максимально снижать скорость, держать дистанцию", - говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили о снятии ограниченичения движения. "В 17:00 мск сняты все ограничения с 533-го по 537-й км автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь в Грачевском округе. Движение организуется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Пшеничное поле на площади 120 га загорелось в Грачевском округе Ставрополья в среду днем. По данным ГУ МЧС Ставрополья, возгорание произошло на восточной окраине поселка Ямки.

С 1 июля на Ставрополье действует особый противопожарный режим из-за жаркой погоды без осадков. До 12 июля в крае объявлено экстренное предупреждение о жаре - местами ожидается повышение температуры до плюс 42 градусов.

В новость были внесены изменения (17:40 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.