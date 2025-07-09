ТАСС: директора МХАТ имени Горького Кехмана доставили в СК

По итогам допроса будет определен его процессуальный статус

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Директора МХАТ имени М. Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана доставили в Следственный комитет РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следственные действия с Кехманом продолжаются. Его доставили в Следственный комитет на допрос для дачи показаний по уголовному делу. По итогам допроса будет определен его процессуальный статус", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на данный момент процессуально Кехман не задержан.

До этого обыски и иные следственные действия проводились дома у Кехмана и в МХАТ. По информации издания "Фонтанка", они связаны с уголовным делом о растрате при реконструкции старой сцены театра.

Владимир Кехман назначен на пост директора Московского художественного академического театра имени М. Горького в октябре 2021 года. С 2007 года он также занимает пост худрука Михайловского театра в Петербурге. В 2012 году компания Кехмана JFC (ЗАО "Группа Джей Эф Си"), занимавшаяся продажей фруктов, по решению Верховного суда Великобритании была признана банкротом. Тогда же стало известно, что Кехман, бывший гендиректор компании Андрей Афанасьев и экс-председатель совета директоров Юлия Захарова стали фигурантами уголовного дела о хищении у Сбербанка заемных средств в особо крупном размере. Бизнесмен заявлял, что его обманули его топ-менеджеры.

Ранее в Петербурге в отношении Кехмана было возбуждено 12 исполнительных производств на общую сумму около 10 млрд рублей.