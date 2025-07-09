В Армении арестовали оппозиционного депутата на два месяца

Артуру Саркисяну сторона обвинения инкриминирует "подготовку террористических актов для свержения конституционного строя"

ЕРЕВАН, 9 июля. /ТАСС/. Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) Артур Саркисян, которому сторона обвинения инкриминирует "подготовку террористических актов для свержения конституционного строя", решением суда заключен под стражу предварительно сроком на два месяца. Об этом сообщил у суда его адвокат Арам Вардеванян.

"Суд принял решение заключить Саркисяна под стражу сроком на два месяца", - сообщил он, передает корреспондент ТАСС с места событий.

При этом адвокат отметил, что даже в случае самого предвзятого судебного процесса арест с точки зрения правосудия несоразмерен и необоснован. При этом Вардеванян уверен, что можно добиться альтернативной меры пресечения при апелляции, если будет непредвзятый судья.

"У нас есть все обоснования для обжалования данного судебного решения, все инструменты защиты будут применены надлежащим образом",- сказал он.

Другой адвокат Смбат Минасян сообщил, что защита намерена в десятидневный срок обжаловать данное решение суда в вышестоящую инстанцию. "Суд принял решение удовлетворить ходатайство стороны обвинения и заключить Саркисян под арест сроком на два месяца. Также принято решение ограничить посещения для самых близких родственников и адвокатов. <…> Мы намерены в десятидневный срок обжаловать данное решение",- сказал Минасян.

Аресты оппозиционеров

8 июля парламент Армении по итогам тайного закрытого голосования сначала лишил неприкосновенности, а потом и разрешил арестовать оппозиционного депутата из фракции "Армения" Саркисяна, которому прокуратура инкриминирует подготовку террористических актов для свержения конституционного строя. Сам Саркисян заявил, что данное обвинение является политическим преследованием.

Саркисян является ближайшим соратником уже арестованного по тем же обвинениям архиепископа Баграта - лидера оппозиционного движения "Священная борьба".

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Он был заключен под арест сроком на два месяца. Позднее по тому же обвинению были арестованы архиепископ Баграт, которого в том числе подозревают в подготовке терактов и попытке захвата власти, и архиепископ Микаель Аджапахян, а также сторонники оппозиционного движения "Священная борьба".