Фигуранта дела о взрыве в рязанском баре арестовали на два месяца

В результате ЧП один человек погиб и четверо пострадали

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Суд Рязани заключил под стражу 19-летнего местного жителя по делу о взрыве в баре на улице Соборной, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом позиции прокуратуры Советский районный суд города Рязани заключил 19-летнего фигуранта под стражу на 2 месяца, то есть по 7 сентября. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, молодого человека подозревают по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ).