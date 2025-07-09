В ДНР произошло более 100 природных пожаров

Обстановка сложная, отметили в МЧС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 100 природных пожаров произошло на территории ДНР с начала суток, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"С начала суток зафиксировано более 100 возгораний. Из-за порывов ветра до 15 метров в секунду и высокой температуры воздуха огонь быстро охватывает большие площади. Огнем охвачены сотни гектаров сухостоя", - сказали в МЧС, охарактеризовав обстановку как стабильно сложную.

Самый крупные возгорания зафиксированы в Амвросиевском, Шахтерском, Харцызском, Тельмановском, Новоазовском муниципальных округах и городском округе Енакиево. В настоящее время идет тушение 55 пожаров, часть из которых локализована, часть - потушена. С огнем борются 500 пожарных и свыше 100 единиц техники.