На востоке ДНР после ударов со стороны ВСУ загорелись поля

Cотрудники МЧС приступили к ликвидации возгораний

ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. Пожары зафиксированы в полях Шахтерского муниципального округа на востоке ДНР после ударов со стороны украинских войск, сообщил глава муниципалитета Александр Шатов.

"В результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ на территории Шахтерского округа имеются локальные возгорания полей. Погибших и пострадавших нет, ситуация под контролем", - написал Шатов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сотрудники МЧС приступили к ликвидации возгораний.

Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало, что в 01:37 ВСУ применили при ударе по Шахтерску дрон-камикадзе.