Более 15 млн рублей взыщут с подрядчика, проектировавшего ремонт кировского драмтеатра

Общая цена контракта составляла 28,8 млн рублей

КИРОВ, 9 июля. /ТАСС/. Суд в Кировской области обязал недобросовестного подрядчика, который занимался разработкой проектной документации на ремонт одного из старейших драматических театров России - Кировского областного драматического театра, выплатить более 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Удовлетворен иск прокуратуры Кировской области о взыскании более 15 млн рублей с недобросовестного подрядчика, не исполнившего обязательства по госконтракту", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что подрядчик не исполнил контрактные обязательства по разработке проектной документации на ремонт объекта культурного наследия - Кировского областного драматического театра. Общая цена контракта составляла 28,8 млн рублей. Контракт с организацией в итоге расторгли.

"Решением УФАС строительная компания включена в реестр недобросовестных подрядчиков, ее обязательства по проектированию исполнил уже новый, добросовестный подрядчик. Прокуратура Кировской области обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с недобросовестного подрядчика ущерба, превышающего 15,7 млн рублей, размер которого составил разницу между изначальной ценой контракта и дополнительно выделенными из бюджета денежными средствами. Требования надзорного ведомства удовлетворены", - говорится в сообщении.

Как сообщил ранее губернатор Кировской области Александр Соколов, власти рассчитывают начать реставрацию Кировского областного драматического театра в 2026 году. Стоимость работ оценивается в 3,8 млрд рублей.

Кировский областной ордена Трудового Красного Знамени драматический театр имени С. М. Кирова - один из старейших в России. Датой его основания считается 1877 год, когда в Вятке состоялось открытие первого здания театра, оно было деревянным. Новое здание в стиле сталинского ампира было построено в 1935-1939 годах. К юбилею города Кирова в драмтеатре провели ремонт главного фасада, но его состояние требует более серьезной реконструкции, в том числе работ по восстановлению и реставрации архитектурных и конструктивных элементов объекта культурного наследия федерального значения.