Директора муниципального учреждения задержали в Дагестане после вспышки инфекции

Продолжается расследование уголовного дела

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Директор муниципального бюджетного учреждения Магарамкентского района Дагестана "Жилищно-коммунальное хозяйство" задержан после вспышки инфекции. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. По подозрению в совершении указанного преступления задержан директор муниципального бюджетного учреждения муниципального района "Магарамкентский район" "Жилищно-коммунальное хозяйство", - говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, устанавливаются иные лица, причастные к преступлению.

Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что за последние сутки более 100 человек обратились с симптомами кишечной инфекции в больницу в Магарамкентском районе. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, причиной вспышки кишечной инфекции могла стать некачественная вода, поступавшая после двух аварий на водопроводе. Специалисты выявили у госпитализированных возбудителя дизентерии. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.