В администрации района Дагестана после вспышки инфекции прошли обыски

В частности, по уголовному делу назначили санитарно-эпидемиологическую экспертизу

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Следователи провели обыски в администрации Магарамкентского района Дагестана в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, после вспышки кишечной инфекции. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

"По уголовному делу назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза, проведены обыски в администрации района, допрошены свидетели и потерпевшие. В отношении всех потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления СК, в рамках уголовного дела задержан директор муниципального бюджетного учреждения Магарамкентского района "Жилищно-коммунальное хозяйство".

По последним данным министра здравоохранения республики Ярослава Глазова, за последние двое суток с симптомами гастроэнтерита зарегистрированы 274 человека, 270 из которых - дети. По информации республиканского управления Роспотребнадзора, причиной вспышки кишечной инфекции могла стать некачественная вода, поступавшая после двух аварий на водопроводе. Специалисты выявили у госпитализированных возбудителя дизентерии. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.