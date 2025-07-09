В Ростовской области загорелся полигон ТКО

Площадь возгорания составляет 250 кв. м, сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на полигоне ТКО в Шахтах Ростовской области, площадь возгорания составляет 250 кв. м. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.

"В городе Шахты произошло возгорание на полигоне ТКО. Ведется пересыпка грунтов, поэтапное тушение открытого горения и очагов тления на площади 250 кв. м. Распространения огня не зафиксировано", - написала она в своем Telegram-канале.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, в регионе в настоящее время действует 26 пожаров.

В ЕДДС ранее сообщили, что 9 июля, а также во второй половине дня с 10 по 13 июля на территории Ростовской области ожидается жара до 42 градусов.