На фестивале в Якутии, где отравились 50 человек, меню отличалось от согласованного

Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд на мероприятии, сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора

ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Фактическое меню для участников национального праздника Ысыах Олонхо в Якутии, где зафиксировали вспышку сальмонеллеза, не соответствовало ранее согласованному. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

"В настоящее время за медицинской помощью обратились 50 человек, они получают все необходимое лечение. Возбудитель заболевания - Salmonella. <…> для участников праздника были организованы выездные обеды, приготовление блюд выполнялось ИП Жигунова Т. Б. и ее субподрядными организациями на пищеблоках четырех образовательных учреждений <...> Установлено несоответствие фактического меню ранее согласованному", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд на мероприятии.

В ведомстве отметили, что в отношении изготовителей и поставщиков продовольствия принимаются меры. Кроме того, специалисты ведут работу по выявлению всех контактных лиц, продолжается исследование проб биоматериала.

Ранее в региональном управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Проверку также проводит прокуратура.

Национальный праздник Ысыах Олонхо проводился с 3 по 5 июля в городе Нерюнгри.