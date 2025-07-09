В Уфе мужчина погиб из-за отравления газом при установке шамбо

Еще три человека пострадали

УФА, 9 июля. /ТАСС/. Мужчина погиб, еще три человека госпитализированы из-за отравления газом при установке шамбо во дворе частного дома в Уфе. Предположительно, в колодце был метан, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"В Уфе по улице Трудовая при проведении работ по установке нового шамбо на территории частного дома 39-летний мужчина погиб, еще двое мужчин и одна женщина госпитализированы с признаками отравления, предположительно, газом метаном", - говорится в сообщении.

Сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-следственные мероприятия, добавили в МЧС. Как сообщили в Минздраве Башкирии, один из пациентов находится в тяжелом состоянии в реанимации, еще двое проходят лечение в токсикологии. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.