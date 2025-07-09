Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274

Из пострадавших 270 человек являются детьми, сообщил министр здравоохранения республики Ярослав Глазов

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Более 270 человек обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана. Большинство из них - дети, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Ярослав Глазов.

"Лично проверил оказание медпомощи пациентам с кишечной инфекцией в Магарамкентском районе. Для этого сегодня прибыл в район, провел обход в отделениях районной больницы, встретился с врачами и пациентами. Затем в здании администрации Магарамкентского района состоялся оперштаб по выработке мер предупреждения распространения инфекции. <…> За последние двое суток с симптомами гастроэнтерита здесь зарегистрированы 274 человека, 270 из которых - дети", - сказал он.