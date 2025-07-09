Экс-министра предпринимательства и торговли Воронежской области арестовали

Геннадия Швыркова заключили под стражу на месяц по делу о мошенничестве

ВОРОНЕЖ, 9 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Воронежа избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадия Швыркова по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"[Избрана] мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа 2025 года", - сказали в пресс-службе, добавив, что Швырков подозревается в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее ТАСС в правоохранительных органах подтвердили факт задержания Швыркова, накануне по собственному желанию уволившегося с поста руководителя регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма. До того как занять этот пост Швырков в течение семи лет возглавлял пригородный Семилукский район Воронежской области. По информации ряда телеграм-каналов, претензии силовиков к Швыркову связаны именно с этим периодом его работы.