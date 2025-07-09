В Самарской области в ДТП с "Камазом" погибли два человека

Девочку, которая ехала в легковом автомобиле, увезли в больницу в тяжелом состоянии

САМАРА, 9 июля. /ТАСС/. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, несовершеннолетняя пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии в результате столкновения с "Камазом" в Елховском районе в Самарской области, сообщили в правоохранительных органах.

"Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Девочку, которая с ними ехала, увезли в больницу в тяжелом состоянии", - сообщили в правоохранительных органах.

По информации прокуратуры Самарской области, авария произошла в 17:30 (16:30 мск) на 344-м км автодороги Казань - Буинск - Ульяновск в Елховском районе. Легковой автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с большегрузом на базе тягача "Камаз". Надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки по факту происшествия.