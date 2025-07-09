Движение по трассе Р-22 "Каспий" под Волгоградом восстановили после ДТП

Авария произошла на 860-м км автодороги

ВОЛГОГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей на участке федеральной трассы Р-22 "Каспий" в Иловлинском районе Волгоградской области, ранее ограниченное из-за столкновения иномарки с грузовиком с полуприцепом, полностью восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Движение по трассе полностью восстановлено", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла на 860-м км автодороги Р-22 "Каспий". Столкнулись "Хендэ Солярис" и грузовик "Вольво" с полуприцепом. В результате ДТП водитель "Хендэ" и его пассажирка умерли до прибытия скорой помощи. На участке дороги ввели реверсивное движение.