На Украине задержали чиновника и таможенников за мошеннические схемы

По утверждению СБУ, замдиректора департамента международного взаимодействия таможенной службы за деньги оформлял военнообязанных для уклонения от службы "публичными дипломатами" в столичное общественное объединение

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками антикоррупционных органов задержала в Киеве заместителя директора одного из департаментов таможенной службы, а также других сотрудников таможенных пунктов в трех областях Украины за крупные мошеннические схемы.

По утверждению СБУ, замдиректора департамента международного взаимодействия таможенной службы за деньги оформлял военнообязанных для уклонения от службы "публичными дипломатами" в столичное общественное объединение. В СБУ не называют имя чиновника, однако по информации источников агентства РБК-Украина, речь идет о Владимире Майструке. Чиновник также за деньги помогал нелегальным мигрантам с Ближнего Востока выехать в Европейский союз.

"За разные суммы он обещал нелегалам содействие в избежании депортации и беспрепятственном выезде в ЕС", - говорится в сообщении в телеграм-канале СБУ. Его задержали во время получения взятки за очередную услугу.

Также, по данным СБУ, еще пять мошеннических схем осуществлялись на таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях. Сотрудники таможенных пунктов брали взятки за оформление документов для беспошлинного импорта и экспорта разных товаров, в том числе иностранных авто и более 250 ящиков сигарет. Они нанесли ущерб госбюджету Украины в $327 тыс. В отношении всех подозреваемых открыты уголовные дела по нескольким статьям, им грозит до 12 лет тюрьмы.

В среду агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники антикоррупционных органов и СБУ проводят масштабные обыски в Волынской, Одесской и Черновицкой областях для "недопущение влияния иностранных спецслужб на работников таможни, предотвращение контрабанды оружия и наркотиков".