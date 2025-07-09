В Татарстане в лобовом столкновении легковых автомобилей погибли четыре человека

Еще три пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по республике

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По предварительным данным, водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. "В результате происшествия водитель Lada, его два пассажира, один из которых трехлетний ребенок (находился в детском автокресле), а также пассажир автомобиля Volkswagen скончались на месте", - говорится в сообщении.

Еще три человека, включая ребенка, с травмами госпитализированы. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.