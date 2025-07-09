В Тамбовской области полицейскому и адвокату предъявили обвинение в мошенничестве

Обвиняемые обманным путем получили от 57-летней женщины 100 тыс. рублей

ТАМБОВ, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета предъявили обвинение в мошенничестве сотруднику отдела полиции и адвокату в Тамбовской области, которые обманули женщину на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

"Следственными органами СК РФ по Тамбовской области следователю отдела полиции и адвокату предъявлено обвинение в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия судом сотруднику полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования по месту его жительства и работы проведены обыски", - говорится в сообщении.

По данным СК, обвиняемые обманным путем получили от 57-летней женщины 100 тыс. рублей. Они ввели ее в заблуждение, сообщив, что женщина может быть привлечена к реальной уголовной ответственности по делу о сбыте электронных средств для незаконного перевода денег. При этом им было известно, что уголовное дело в отношении нее прекращено в связи с непричастностью к преступлению. Преступная деятельность фигурантов выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России, отметили в СК.