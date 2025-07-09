Следствие требует заочно арестовать основательницу "Медузы" Тимченко

Ее обвиняют по делу об организации деятельности нежелательной организации

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следствие требует заочно арестовать основательницу издания "Медуза" (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иноагентом) по делу об организации деятельности нежелательной организации.

Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

По данным суда, Тимченко обвиняется в организации деятельности нежелательной организации по части 3 статьи 284.1 УК РФ.

Следственный комитет РФ в мае возбудил уголовное дело в отношении Тимченко по статье об организации деятельности нежелательной на территории РФ организации. Она объявлена в розыск.

Как установили следователи, в сентябре 2024 года и в марте 2025-го Тимченко опубликовала в интернете видео "для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России". Журналистка проживает за рубежом.

Галина Тимченко ранее была главным редактором новостного портала Lenta.ru, затем учредила интернет-издание "Медуза".