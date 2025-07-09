Готовившего теракт жителя Сочи приговорили к восьми годам лишения свободы

В мессенджере обвиняемый познакомился с представителем украинской террористической организации, который предложил поджечь здание военной комендатуры сочинского гарнизона с использованием самодельных зажигательных устройств

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Сочи, который поджег два автомобиля и готовился совершить теракт, к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

"Он [57-летний ранее не судимый житель Сочи Сергей Федоров] признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное путем поджога), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Суд признал Сергея Федорова виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в конце января 2024 года в мессенджере Федоров познакомился с представителем украинской террористической организации, который предложил поджечь здание военной комендатуры сочинского гарнизона с использованием самодельных зажигательных устройств.

Следуя инструкции украинского куратора, мужчина изготовил три устройства и решил проверить их эффективность. Для этого он поджег в Сочи два припаркованных автомобиля. Утром 18 февраля 2024 года Федоров взял с собой два аналогичных устройства и направился к военной комендатуре, возле которой его задержали сотрудники правоохранительных органов.