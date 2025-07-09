На Ставрополье ликвидировали ландшафтный пожар на площади 700 га

Из-за пожара вводилось ограничение движения автомобилей на федеральной трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Горение на пшеничном поле в Грачевском районе Ставропольского края ликвидировали на площади 700 га. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого МЧС.

"Горение пшеницы ликвидировано на площади 400 га, стерни - на 150 га, сухой растительности - на 150 га", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на пшеничных полях в Грачевском округе Ставрополья днем случился пожар. Из-за этого вводилось ограничение движения автомобилей на федеральной трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь. Ограничения сняли вечером 9 июля.