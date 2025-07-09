В Ростовской области зафиксировали лесной пожар на площади 97 га

Возгорание случилось на территории Каменского лесничества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на территории Каменского лесничества в Ростовской области, площадь возгорания составляет 97 га, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

"На территории Каменского лесничества зафиксирован лесной пожар. На 20:00 площадь пожара составляет 97 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении участвуют 122 человека, 35 единиц техники. По данным министерства, работа осложнена сильным порывистым ветром.

В ЕДДС ранее сообщили, что 9 июля, а также с 10 по 13 июля на территории Ростовской области ожидается жара до 42 градусов.