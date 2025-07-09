Появились кадры, как на Украине сжигают переданные тела солдат ВСУ

Как пояснили в российских силовых структурах, Украина идет на это, чтобы не выплачивать компенсацию

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. ТАСС публикует кадры с камеры видеонаблюдения, предварительно, из крематория в Тернопольской области, где сжигают тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), переданные российской стороной.

Как пояснили ТАСС в российских силовых структурах, Киев идет на это, чтобы не выплачивать компенсацию.

Как заявил журналистам 21 июня помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, Украине переданы 6 060 тел солдат ВСУ, России вернули 78 погибших бойцов ВС РФ.