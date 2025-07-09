В деревне Курской области мужчина пострадал из-за атаки дрона ВСУ

Его на скорой помощи доставят в Курскую областную больницу

КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника ударили по мопеду в деревне Нижний Мордок Курской области, в результате пострадал водитель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Украинский дрон сегодня атаковал мопед, который двигался по дороге в деревне Нижний Мордок Глушковского района. В результате пострадал водитель - 37-летний мужчина", - написал он.

По информации врио губернатора, пострадавшего доставили в Рыльскую ЦРБ, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины головы, груди и конечностей. В ближайшее время мужчину на скорой помощи доставят в Курскую областную больницу.