В Ростовской области площадь лесного пожара увеличилась до 194 га

Возгорание возникло на территории Каменского лесничества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Площадь пожара в Каменском лесничестве в Ростовской области увеличилась до 194 га. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.

"В настоящее время нахожусь в Каменском районе. По состоянию на 22:00 [мск] площадь лесного пожара составляет 194 гектара леса", - написал Фишкин в своем Telegram-канале.

Ранее в Минприроды региона сообщили о возгорании на территории Каменского лесничества на площади 97 га. Позже в ГУ МЧС по региону заявили об увеличении площади пожара до 168 га.

В тушении пожара задействованы 174 человека и 54 единицы техники. Проводится наращивание группировки сил и средств.

Ранее сообщалось, что в тушении задействованы 154 человека и 51 единица техники. Пожар разбит на пять боевых участков. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, погибших, пострадавших нет.