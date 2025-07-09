В Ростовской области на полигонах ликвидировали открытое горение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на полигонах ТКО в Шахтах и Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.
"Открытое горения на полигонах в Аксайском районе и Шахтах ликвидировано", - написала Пшеничная в своем Telegram-канале.
По словам министра, на объектах специалисты продолжают пересыпку инертным грунтом и устранение очагов тления. Работы завершат после полной локализации задымления.
Ранее Пшеничная сообщала, что площадь возгорания составляет 250 кв. м.