В Великом Новгороде из-за грозы загорелась подстанция

Без электричества осталась часть города

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Возгорание произошло на электроподстанции в районе улицы Якова Павлова Великого Новгорода из-за грозы и ливня. Без электричества осталась Торговая сторона города, об этом сообщил мэр Великого Новгорода Александр Розбаум в своем Telegram-канале.

"В связи с сильной грозой произошло возгорание на подстанции в районе улицы Якова Павлова, в связи с чем отключена подача электроэнергии в части Державинского района, Хутынской, Большой Московской и Московской улиц. В настоящее время на месте работают все службы пожаротушения и аварийные бригады. Принимаются все возможные меры по восстановлению электроснабжения", - отмечается в сообщении.

Как сообщает министерство ЖКХ региона, в связи с пожаром на ПС 110/10 кВ "Восточная" для проведения аварийно-восстановительных работ отключены две воздушные линии 110 кВ, обесточены 100 подстанций 6-10 кВ. Для ликвидации аварийной ситуации на месте работают пожарные службы, бригады Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" и АО "Новгородоблэлектро".

Позже пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила о ликвидации открытого горения на трансформаторской подстанции.

"Открытое горение ликвидировано. Работы на месте продолжаются. В тушении пожара задействованы 9 единиц техники, 50 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Новгородском гидрометцентре, 10 июля ночью местами по области ожидаются сильные дожди, грозы, усиление северо-восточного ветра порывами до 15-18 м/с.

Ранее глава Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил, что по южным районам области ударил серьезный шторм. В Великолукском районе ураганом повалено большое количество деревьев, зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи. "По предварительным данным, обошлось без жертв", - добавил Ведерников.

В новость внесены изменения (00:50 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.