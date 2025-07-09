В Брянской области после атак дронами ВСУ получила ранения женщина

Удар беспилотниками нанесли по селу Подытворье

БРЯНСК, 9 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением беспилотников нанесли удар по селу Подытворье Брянской области, в результате ранения получила мирная жительница.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Террористическая атака совершена по территории села Подывотье Севского района. В результате удара дронами-камикадзе, к сожалению, ранения получила мирная жительница", - написал он.

По информации главы региона, женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. "Оперативные и экстренные службы работают на месте", - добавил Богомаз.