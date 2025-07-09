Под Белгородом при падении обломков сбитого дрона ВСУ пострадала женщина

Инцидент произошел в поселке Новосадовый

БЕЛГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Женщина ранена в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в поселке Новосадовый Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Новосадовый Белгородского района при падении обломков сбитого беспилотника пострадала женщина", - написал он.

По информации главы региона, предварительно, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Для обследования бригада скорой медицинской помощи доставляет ее в городскую больницу №2 Белгорода.

После падения обломков загорелась кровля дома, пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией очага возгорания, добавил Гладков.