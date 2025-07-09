Часть жильцов вернулись в квартиры после взрыва газа в доме в Саратовской области

Допуск к квартирам разрешили в подъездах №1, 3 и 4

САРАТОВ, 9 июля. /ТАСС/. Жители трех подъездов многоквартирного дома в Ершове Саратовской области, где произошел взрыв бытового газа, смогли вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил глава района Константин Мызников.

"По результатам обследования многоквартирного дома №11 по улице Космонавтов, проведенного специализированной организацией, возобновляется эксплуатация жилых помещений в подъездах №1, 3 и 4. Экспертами установлено, что в данных подъездах конструкции не пострадали, жильцам ничего не угрожает", - написал он в своем Telegram-канале.

Допуск к квартирам в подъезде №2 будет открыт после завершения ремонтно-восстановительных работ, добавил Мызников. Для сохранности имущества жильцов этого подъезда на месте круглосуточно дежурят сотрудники полиции.

Глава района отметил, что в пункте временного размещения пребывают четыре человека. Там организовано трехразовое питание, а также оказание медицинской и психологической помощи.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием случился 7 июля на пятом этаже многоквартирного дома на улице Космонавтов. В результате ЧП никто не пострадал, повреждены три квартиры. Открытое горение в доме ликвидировали. По предварительной информации, в результате взрыва были повреждены несущие стены и перекрытия в квартирах.