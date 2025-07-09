AFP: во Франции по запросу США задержали российского баскетболиста Касаткина

Спортсмена подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей атаки с использованием программ-вымогателей

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Российский баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции по запросу США. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

По его данным, Касаткина подозревают в участии в хакерской группе, осуществлявшей атаки с использованием программ-вымогателей. Как отмечает агентство, сам баскетболист отверг все обвинения.

На слушаниях в парижском суде было решено оставить его под стражей, куда он был помещен 23 июня после задержания в столичном аэропорту Шарль-де-Голль. Отмечается, что в Париж он прибыл, чтобы сделать предложение своей подруге.

США подозревают Касаткина в "сговоре с целью осуществления компьютерного мошенничества". Американская сторона утверждает, что хакерская сеть, участие в которой приписывают Касаткину, совершила атаки на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения в Соединенных Штатах.

По словам адвоката баскетболиста Фредерика Бело, Касаткин купил подержанный компьютер и не разбирается в информатике. "Он даже не умеет устанавливать приложения, - сказал Бело. - Либо компьютер взломали, либо ему его продал хакер, чтобы действовать под чужим именем".

Бело ходатайствовал об освобождении баскетболиста под залог, однако получил отказ. По словам Касаткина, состояние его здоровья в тюрьме ухудшилось, он похудел с 95 до 89 кг.