Telegraph: обвиняемый в связях с РФ британец общался с переодетыми полицейскими

Говард Майкл Филлипс намеревался передать России личную информацию об экс-министре обороны Гранте Шэппсе

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Британец Говард Майкл Филлипс, которого обвиняют в нарушении закона о национальной безопасности, намеревался передать России личную информацию об экс-министре обороны Гранте Шэппсе, но на самом деле имел дело с британскими полицейскими. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на информацию, распространенную во время судебного рассмотрения дела Филлипса. Оно ведется в Королевском суде английского города Винчестер.

Как говорится в статье, 65-летний безработный Филлипс установил контакт с двумя агентами, именуемыми "Димой" и "Сашей", которые, как он думал, представляли российские разведывательные службы. На самом же деле они были британскими полицейскими, которые действовали под прикрытием. Филлипс пообещал им за вознаграждение передать информацию о телефонном номере и деталях частного самолета Шэппса. Политик возглавлял Минобороны королевства с конца августа 2023 года по июль 2024 года.

Также Филлипс, в прошлом специалист по банкротству, намеревался устроиться на работу в пограничную службу Великобритании, чтобы получить доступ к секретной информации.

По сведениям издания, в мае 2024 года обвиняемый создал документ с информацией о Шэппсе и намеревался передать его агенту "Саше" в Лондоне, однако был арестован. В статье не уточняется, были ли подготовленные Филлипсом данные достоверными.

Как сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на прокурора Джоселин Ладуорд, обвинение считает основной мотивацией в действиях Филлипса финансовый момент. "Доказательства показывают, что он был очень заинтересован в сотрудничестве, не обязательно по идеологическим причинам или из симпатии к российскому государству, а главным образом ради финансового вознаграждения - легкая работа за легкие деньги", - приводятся ее слова в статье.

Суд присяжных продолжает рассмотрение дела Филлипса. Оно должно занять две-три недели. Посольство РФ сообщило, что не получало от британской стороны официальных уведомлений о задержании Филлипса.