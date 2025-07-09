При обысках в МХАТ имени Горького и у его директора Кехмана изъяли документацию

Все изъятое доставили в Главное следственное управление СК России, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков в МХАТ им. М. Горького и у его директора Владимира Кехмана в рамках уголовного дела о растрате изъяли документацию. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Обыски прошли сразу по нескольким адресам, в том числе по месту жительства Кехмана, в самом МХАТ им. Горького, где изъяли электронные носители информации и документацию, имеющую значение по уголовному делу о растрате", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что все изъятое доставлено в Главное следственное управление СК России.

Как передает корреспондент ТАСС, документы и иные материалы в СК привезли по меньшей мере в четырех коробках.