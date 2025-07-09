В Биробиджане завели дело против двух собиравших бомбы жителей

Фигурантам на время следствия избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Еврейской автономной области (ЕАО) возбудило уголовное дело в отношении двух жителей Биробиджана, изготовивших в домашних условиях четыре самодельных взрывных устройства, сообщает пресс-служба управления.

"УФСБ России по Еврейской автономной области пресечена противоправная деятельность двоих жителей Биробиджана, которые в составе группы лиц по предварительному сговору незаконно изготавливали взрывные устройства. Установлено, что мужчины, обладая определенными знаниями в данной сфере, из хулиганских побуждений изготовили в домашних условиях четыре самодельных взрывных устройства. На основании результатов оперативно-разыскной деятельности следственным отделением УФСБ в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что свои изобретения фигуранты даже тестировали на пустых открытых участках города. А видео с записью взрывов они размещали в закрытой группе популярного мессенджера. По месту проживания одного из участников преступной группы изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства: взрывчатое вещество, пиротехнический детонатор и пульт дистанционного управления.

Обоим фигурантам дела на время следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.