В Бурятии за сутки потушили 11 лесных пожаров

В регионе действуют 13 возгораний в лесах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали 11 лесных пожаров в Бурятии за минувшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба регионального агентства лесного хозяйства.

"Ликвидировано 11 очагов: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Бичурском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском и Селенгинском районах на площади 5 411 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки в республике новых возгораний не обнаружено. В настоящий момент в Бурятии тушат 13 лесных пожаров, 6 пожаров локализованы. Угрозы населенным пунктам нет.