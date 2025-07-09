Суд Москвы продлил арест помощнику митрополита Тихона и клирика Иванковича

Фигуранты должны были привести в действие самодельное взрывное устройство

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Арестованным за подготовку теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона - его помощнику Денису Поповичу и клирику Никите Иванковичу - продлен срок содержания под стражей. Об этом ТАСС сообщили в Мещанском суде Москвы.

"Срок содержания под стражей обвиняемым продлен, судом удовлетворено ходатайство органов следствия", - сообщили в суде.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщали ТАСС о предотвращении теракта, планировавшегося украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Установлено, что задержанные - гражданин Украины и гражданин РФ - были завербованы в середине 2024 года посредством мессенджера Telegram. Это Денис Попович и клирик Никита Иванкович.

Первую попытку покушения на митрополита Тихона его помощник Попович и клирик Иванкович готовили на начало 2025 года, но она была сорвана из-за задержания Поповича, поэтому план взорвать бомбу в Сретенском монастыре решили перенести на конец февраля, рассказал Иванкович на допросе, видео которого предоставили ТАСС в ФСБ.

Фигуранты должны были привести в действие самодельное взрывное устройство, которое было передано через сеть тайников. Оно было спрятано в лесополосе и находилось в пластиковой коробке в пакете из-под сока.

Там же оперативники обнаружили паспорт гражданина Украины на имя Шмарко Ивана Владимировича, 1996 года рождения, уроженца поселения Александровка Кировоградской области. По этому паспорту с измененными установочными данными исполнитель теракта должен был выехать из РФ. Против фигурантов было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. Обоих столичный суд отправил в СИЗО. Сам арест обвиняемые не стали обжаловать, но после первого продления им срока меры пресечения подали апелляционные жалобы.

До ареста по обвинению по уголовному делу Попович был задержан и отправлен на 15 суток под административный арест в середине января этого года за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), а 29 января - за неповиновение полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Как говорится в материалах дела, он был задержан полицейскими у станции метро "Тургеневская" из-за того, что вызывающе вел себя, размахивал руками и выражался нецензурной бранью. Когда сотрудники МВД потребовали от него прекратить противоправное поведение, тот ответил отказом. Попович вину в суде не признал, отметив, что ничего незаконного не совершал, а просто шел в сторону Сретенского монастыря, где служил.