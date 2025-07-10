На севере Хабаровского края вода ушла с подтопленных территорий

В Комсомольском районе и в Охотском округе от воды освободились дворы, огороды и дороги

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Дворы, огороды и дороги освободились от воды в Комсомольском районе и в Охотском округе Хабаровского края со спадом уровня воды в реках. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В конце прошлой и начале этой недели в регионе прошли сильные дожди, что привело к резкому подъему уровней воды в реках и ручьях в разных районах. Подтопило дворы, огороды, дороги в поселениях и между ними.

"По состоянию на утро 10 июля, по данным единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, все приусадебные участки и огороды в населенных пунктах Комсомольского района и Охотского городского округа освободились от воды. Также вода сошла в поселениях с внутрипоселковых дорог", - говорится в сообщении.

Подтопления пока сохраняются на одном участке дороги на подъезде к селу Верхняя Манома Нанайского района и в поселке Ургал Верхнебуреинского района.

Паводковая обстановка на территории Хабаровского края находится на контроле специалистов МЧС России. По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки отмечались подъемы уровней воды на 30-79 см в сутки на реках Кур, Амгунь, Нимелен, Уда, Мая. Подтоплена пойма рек Бурея, Манома, Амгунь, Сукпай, Нимелен, Кур, Гур на глубину 0,2-1,7 м.

Сообщается, что в Тугуро-Чумиканском районе на реке Уда у села Удское 10-11 июля ожидается дополнительный подъем воды на 0,8-1 м с подтоплением поймы. При разливе реки возможно подтопление пониженных участков местности в населенных пунктах, на дорогах. В период с 13 по 16 июля на реке Амгунь на участке село имени Полины Осипенко - село Удинск ожидается прохождение гребня паводка с подтоплением поймы на этом участке без угрозы хозяйственным объектам.