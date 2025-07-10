На жителя Амурска завели дело из-за добычи краснокнижного осетра

Полицейские изъяли около 700 кг рыбы и порядка 7 кг черной икры

ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Полицейские в Хабаровском крае завели уголовное дело на жителя города Амурска из-за добычи краснокнижного осетра. Изъято около 700 кг рыбы и порядка 7 кг черной икры, сообщили в УМВД России по региону.

"В Амурском районе полицейскими возбуждено уголовное дело о незаконном обороте водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении.

В двух гаражных боксах и на лодочной станции в Амурске были обнаружены и изъяты рыболовная сеть, катер с подвесным лодочным мотором, 85 фрагментов рыбы семейства осетровых, а также 5 целых рыб. Общий вес изъятой рыбы составил около 700 кг. Также были изъяты 13 пластиковых контейнеров с черной икрой общим весом порядка 7 кг. Ущерб превысил 7 млн рублей. Биоресурсы, снасти и катер с мотором помещены на ответственное хранение.

Фигурант пояснил, что добыл запрещенную к вылову рыбу на реке Амур в районе села Омми Амурского района. С какой целью он это сделал, в настоящее время устанавливает следствие.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.