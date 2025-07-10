В Красноярском крае в ДТП погиб подросток

Еще четверо пострадали

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Шестнадцатилетний водитель не справился с управлением машины и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием в Красноярском крае. Один подросток погиб, еще четверо с травмами доставлены в больницу, сообщили в телеграм-канале ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"По предварительным данным, около 18:00 (14:00 мск) 9 июля находящийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий права управления транспортным средством 16-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь по автодороге из села Алтат в направлении города Назарово, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Водитель и еще трое несовершеннолетних с травмами доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Назарово по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами). В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.