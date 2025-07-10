ТАСС: фигурантов дела о хищениях по госконтрактам ВМФ РФ выпустили из СИЗО

В правоохранительных органах также сообщили, что содержание обвиняемых по делу в СИЗО было избыточной и чрезмерной мерой

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве при исполнении госконтрактов в интересах Военно-морского флота (ВМФ) РФ, рассматриваемому в Московском гарнизонном военном суде, выпустили из СИЗО по постановлению следователя. Об этом сообщил собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

"После окончания следствия, сбора необходимого объема доказательств, допроса свидетелей и получения экспертных заключений, необходимость в продлении меры в виде заключения под стражей отпала", - пояснил собеседник.

Также собеседник агентства отметил, что содержание обвиняемых по делу в СИЗО было избыточной и чрезмерной мерой, поскольку следствием не было доказано намерение фигурантов скрыться или как-то помешать ходу расследования дела.

Все семь подсудимых с конца 2022 года находятся под подпиской о невыезде и обязательством о явке. Первым из СИЗО вышел консультант департамента ВМФ АО "Рособоронэкспорт" капитан 3-го ранга Андрей Клокоцкий. Как отмечается в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Клокоцкий после допроса его в качестве свидетеля по данному уголовному делу, написал явку с повинной, сообщив, что "участвовал в совершении преступлений". В ходе обыска в доме у Клокоцкого было обнаружено поддельное командировочное удостоверение, которое он использовал для поездок в Североморск. Также следствием установлено, что Клокоцкий на момент возбуждения уголовного дела был уволен "по служебному несоответствию".

По версии следствия, с апреля 2012 года по декабрь 2017 года должностные лица нескольких предприятий - ОАО "Завод "Электроприбор", АО "Союз-М", ОАО "Саратовский радиоприборный завод", а также представители ВМФ РФ - якобы похитили бюджетные средства в размере более 705,8 млн рублей и имущество на сумму около 29,7 тыс. рублей. Следствие полагает, что хищения произошли при неисполнении четырех государственных контрактов, заключенных с Минобороны.

Предметом одного из госконтрактов был ремонт и сервисное обслуживание ЗРК.