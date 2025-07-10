В Приморье семья "автоподставщиков" получила от 10 до 13 лет колонии

Они получили незаконные страховые выплаты на 8,5 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Первореченский районный суд Владивостока приговорил членов семьи "автоподставщиков" к лишению свободы на срок от 10 до 13 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края. Всего они получили незаконные страховые выплаты на 8,5 млн рублей.

"Прокуратура Первореченского района Владивостока поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении семьи "автоподставщиков". В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 43 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой) и 5 покушениях на аналогичные преступления. С учетом позиции государственного обвинителя суд признал фигурантов виновными в совершении преступлений и назначил наказание мужчинам в виде 13 лет, женщине - 10 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима", - говорится в сообщении.

Как было установлено в суде, с декабря 2018 года по январь 2022 года семейная пара и их сын намеренно создавали аварийные ситуации на дорогах, чтобы получить страховые выплаты как пострадавшая сторона. В результате они похитили около 8,5 млн рублей страховых выплат и пытались получить таким же образом еще 750 тыс. рублей. Выплаты за каждое ДТП составляли от 35 до 400 тыс. рублей.

"Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, по результатам комплексной работы прокуратуры Приморья по декриминализации сферы автострахования. Восемь транспортных средств фигурантов общей стоимостью более 3 млн рублей конфискованы в доход государства. Кроме того, удовлетворены гражданские иски страховых компаний на сумму свыше 8 млн рублей", - уточняет прокуратура.