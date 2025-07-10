На Камчатке начальник караула УФСИН заплатит штраф за побег заключенного

Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля. /ТАСС/. Начальник временного караула, допустивший побег заключенного из-под стражи на Камчатке, признан виновным в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Он заплатит штраф, сообщили ТАСС в Петропавловск-Камчатском городском суде.

17 марта 2025 года арестованный рецидивист сбежал из-под конвоя возле городской стоматологической поликлиники в Петропавловске-Камчатском. 19 марта он был обнаружен в одной из квартир города.

"Суд квалифицировал действия начальника караула как халатность, то есть неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал явку с повинной, а также наличие у него на иждивении малолетнего ребенка, благотворительную помощь бойцам, выполняющим боевые задачи. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено. Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сообщили в суде.