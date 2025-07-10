В Новосибирске второй день ищут пропавшего 12-летнего мальчика

Ребенок пропал в Кировском районе

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Второй день идут поиски 12-летнего мальчика, который пропал в Кировском районе Новосибирска. Информация об этом появилась в группе местного отделения отряда "ЛизаАлерт" в социальной сети "ВКонтакте".

"Пропал Иван Б., 12 лет, Кировский район, Новосибирск. 9 июля 2025 года ушел в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Рост мальчика 150 см, у него нормальное телосложение, волосы светло-русые, короткая стрижка, глаза карие. В день исчезновения ребенок был одет в черную с серыми элементами кофту с капюшоном, черные спортивные штаны и кроссовки. Из особых примет - есть родинка в области лба.