Трех новосибирцев осудят за продажу билетов на фиктивные экскурсии

Они обманули покупателей на 22,5 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Трое жителей Новосибирска предстанут перед судом по делу о продаже билетов на фиктивные экскурсии по "Пушкинской карте" на 22,5 млн рублей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Стоимость одной поездки составляла около 4 тыс. рублей. Билеты приобретались за счет "Пушкинских карт", в том числе оформленных на несуществующих граждан. Полученные деньги аферисты тратили на личные нужды. Подобным образом подозреваемые похитили почти 22,5 млн рублей. Кроме того, для легализации криминальных доходов обвиняемые совершили ряд финансовых операций и других сделок", - сообщила Волк.

Преступления пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России и Росгвардии.