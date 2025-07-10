На Ангаре в Иркутске обнаружили разлив нефтепродуктов

Причины загрязнения и его площадь выясняют специалисты

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Нефтяное загрязнение обнаружили на реке Ангаре в черте Иркутска, сообщила пресс-служба администрации города.

"На водной глади Ангары в районе улицы Верхняя набережная были обнаружены следы нефтепродуктов. <…> Проведены мероприятия по локализации загрязнения с целью предотвращения дальнейшего распространения - выставлены боновые заграждения. Для обезвреживания нефтепродуктов применен биоразлагаемый сорбент", - говорится в сообщении.

Причины загрязнения и его площадь выясняются. Сейчас угрозы распространения пятна нет. Власти уведомили надзорные органы о случившемся.

Кроме того, на заливе Якоби Иркутского водохранилища жители города обнаружили загрязнение береговой полосы неизвестной субстанцией. Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.