Киев после многочисленных взрывов затянуло смогом

Опасные значения состояния атмосферы зафиксировали, в частности, на левом берегу украинской столицы, сообщило издание "Страна"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Небо над Киевом затянуло смогом после серии взрывов, зафиксировано загрязнение воздуха. Об этом сообщило издание "Страна".

По его данным, опасные значения состояния атмосферы зафиксированы, в частности, на левом берегу украинской столицы. Уточняется, что в Киеве произошло не менее четырех пожаров. Издание также опубликовало фото и видео крупного возгорания.

Агентство РБК-Украина также сообщает о плохом качестве воздуха в столице.

В ночь на четверг неоднократно поступали сообщения о взрывах в Киеве. Также сообщалось о взрывах в Черкассах.